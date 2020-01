Coronavirus ökar efterfrågan på masker

Sedan utbrottet av det nya coronaviruset har efterfrågan på skyddsmasker stigit kraftigt i världen. En svensk tillverkare har redan sålt slut på hela sitt lager i Kina.

17 personer i Kina har hittills avlidit av det mystiska, sarsliknande virus som startade i den staden Wuhan. Viruset har sedan spridit sig till megastäder som Hongkong, Shanghai och Peking, och ytterligare fall har upptäckts i Thailand, Japan, Sydkorea och USA.

Det svenska företaget ACE Protection som tillverkar ansiktsmasker har fått många förfrågningar de senaste dagarna.

– Vi har sålt slut våra lager i Kina, det var cirka 200 000 masker. Vi har också fått flera stora order på förmiddagen idag på 400 000 masker, inte bara till Kina utan jag vet att vi har sålt till andra länder som Taiwan också, säger vd:n Peter Carlsson.

Företaget säljer masker både på den professionella marknaden och till privatpersoner.

– Det finns många masker som inte skyddar mot virus på marknaden. Våra masker skyddar mycket bra mot detta, och är godkända enligt internationell standard.

Ytterligare en svensk tillverkare, Airinum, som säljer modemässiga ansiktsmasker har fått ett rejält försäljningslyft efter virusutbrottet. Bolaget startades 2015 och säljer i dag andningsmasker över hela världen.

– Det har varit en extremt stor ökning under dom senaste dygnen. Mestadels från Kina där försäljningen online är över 10 gånger vad vi estimerat. Även på marknader såsom Hongkong, Thailand, och nu till och med USA, ligger vi runt åtta gånger estimerad försäljning, säger Fredrik Kempe, marknadsdirektör.

Han ser heller inga tecken på att försäljningen skulle sakta in den närmaste framtiden.

– Vi får efterfrågningar från butiker hela tiden och har till och med fått tacka nej till försäljning. Vi sitter just nu och räknar på att om det här skulle fortsätta så om en månad eller två är vi out of stock.

Hos Mölnlycke Health Care som också tillverkar munskydd har de senaste larmen om virus än så länge inte haft någon synlig effekt på försäljningen.

– Vi har inte sett någon ökad försäljning ännu, men normalt brukar vi se det när det sker utbrott av sars eller liknande. Då ökar efterfrågan i världen och det blir ett tryck på den globala kapaciteten som finns, säger Fredrik Wallefors, kommersiell direktör.

Företaget tillverkar i första hand munskydd som är avsedda till operationsrummet för att skydda patient och vårdgivare mot bakterier och virus, förklarar han.

– Syftet med våra produkter är att skydda den verksamheten mer än att skydda privatpersoner som går runt på stan eller sitter på ett flygplan. Om det blir brist på produkter kommer vi att förse med det vi har, men vår högsta prioritet är att sjukvården ska fungera väl.