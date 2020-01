Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

För fyra år sedan utnämndes volontären till årets svensk av tidningen Fokus. Närmare bestämt ”alla de svenskar som gör insatser för att välkomna människor på flykt”, som motiveringen löd. I en nästan övertydlig illustration av de senaste årens svenska samhällsutveckling presenterades häromdagen vem som kapade åt sig den ärofyllda titeln för sina insatser under 2019: Jens Ganman, de självutnämnda Sverigevännernas just nu mesta kelgris. Känd i främst sociala medier som en av de högersatiriker som i ett samhälle där ingen längre förvånas över öppen främlingsfientlighet försöker provocera med just sådan.

Grundkriteriet för att bli årets svensk är att man ska ha ”stuckit ut på ett sätt som förändrat Sverige till det bättre”, enligt Fokus. I juryn för priset sitter bland andra Fokus chefredaktör Johan Hakelius, psykiatrikern David Eberhard, statsvetaren Katarina Barrling, terrorforskaren Magnus Ranstorp och teologen Joel Halldorf.

Hur gick resonemanget kring utnämningen, kan man undra? Vilket är Jens Ganmans bidrag till ett bättre Sverige, menar juryn? Och för vem har han gjort det bättre?

I brist på annan information än den frejdiga motiveringen – ”tonläget är högt och skruven rejäl” – kan en nyckel till svaret finnas att hitta i Sverigedemokraternas husorgan Samtiden.

Där jublas det över Fokus djärva val.

”Ganman förmår att genom ett skratt klä av dårskapen i den politiska korrektheten. Den hållning som etablissemangen gömmer sig bakom för att slippa ta ansvar, slippa ta de förödande konsekvenserna av den egna politiken”, skriver Samtiden och passar på att berömma Fokus för att tidningen ”visar att man inte tillhör regimmedia utan har en bredare blick i samhällsbevakningen”.

En annan nyckel finns i Ganmans egna kommentar till utmärkelsen. På sin Facebooksida skriver han att det egentligen inte är personen Jens Ganman som får priset, utan ”symbolen för en debatt som svängt i 180 grader jämfört med 3-4 år tillbaka”.

Vilket förstås är sant. Vad Fokus prisade på en gala i Stockholm på onsdagskvällen var inte en enskild person, utan det PR-maskineri som har lagt grund för ett debattklimat där ingen längre höjer på ögonbrynen när mediepersonligheten Alexander Bard kallar Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski för fascist. Där genusvetenskapliga akademiska institutioner tvingas bedriva sin verksamhet bakom låsta dörrar av rädsla för hat och hot. Och där de tidigare anonyma hoten mot journalister och liberala debattörer nu skrivs under med för- och efternamn.

Nej, det råder ingen tvekan om att debatten har förflyttat sig. Inte heller att Jens Ganman och hans likar har bidragit till det.

Men har det förändrat Sverige till det bättre? Ja, säger Fokusjuryn, och ute på högerkanten flyttas positionerna fram ytterligare ett steg.