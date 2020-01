Jubileumskonserter och klassisk musikfestival – här är nöjestipsen inför helgen

Dags att vakna ur vinterdvalan! Gratisnöjen varvas med jubileumskonserter och klassisk musikfestival. Den som suktar efter en längre utflykt missar inte Ann Veronica Janssens nyöppnade konstutställning på danska Louisiana.

Ta del av gratis scenkonst

Dunkers bjuder in till öppet hus och presenterar vårens program. Se och hör smakprov från kommande arrangemang och föreläsningar. Under kvällen genomförs bland annat en flashmob med SOJ, RumEtt öppnar upp för kreativ workshop, Kulturskolan tolkar Lady Gaga och Helsingborgsartisten Qica uppträder.

Fredag klockan 17–19, Dunkers kulturhus, Helsingborg.

Gå på vernissage

Tony Abrahamsson från Lidköping inviger konståret hos galleriet som för närvarande huserar i Gamla rådhuset. Konstnären visar skulpturer i olika material som lera, betong och sten, alla med ambitionen att ge ”en upplevelse av liv”.

Lördag klockan 11–14, Galleri Moment, Stortorget, Ängelholm.

Se ”We have a dream”

Fotoutställning utifrån en bok av Lundafotografen Albert Wiking, HD-Sydsvenskans Daniel Rydén, Oscar Edlund och en rad andra. 114 porträtt på några av vår tids främsta förebilder, som Nelson Mandela, Anna Lindh, Patti Smith och Dalai Lama. Flera av initiativtagarna till projektet finns på plats under invigningen.

Lördag klockan 12–17, Landskrona konsthall.

Hylla Pink Floyd

Fem musikervänner tolkar bandet som är synonymt med arenarock. Jonas Andersson, Jonas Olrog, Sara Olrog, Andreas Ejnarsson och Vincent Lie Hörgerud gör en avskalad och kärleksfull tolkning av Pink Floyds album ”Meddle”, ”Dark side of the moon”, ”Wish you were here” och ”The wall”.

Lördag klockan 17, The Tivoli, Helsingborg.

Se Takida

Förra året blev ett nytt kapitel för 20-årsjubilerande Takida. Rockbandet började arbeta med ett nytt skivbolag, släppte singeln ”Master” och fick en större internationell fanskara. Som bäddat för den rikstäckande turnén ”20th Anniversary Tour” med sjutton stopp i Norden.

Lördag klockan 19.30, Helsingborg arena.

Minns Birgit Nilsson

Hyllningskonserterna till Bjäres världsstjärna Birgit Nilsson (1918–2005) tycks aldrig ta slut. Operasångarna Åsa Nordgren och Per-Anders Hedlund sjunger om hennes tid på jorden, Torbjörn Karlsson ackompanjerar på piano.

Lördag klockan 16, Sofia Albertina kyrka, Landskrona.

Dansa till The Mule Skinner Band

Före detta Streaplers-medlemmar står sedan 2014 bakom rock'n'roll-bandet The Mule Skinner Band. Nu gör de en turné med varianter på gamla rockhits och nyversioner av Streaplers-låtar. Räkna med många anekdoter, skratt och gnabb, toppat med Elvis-tolkningar av Henrik Åberg.

Lördag klockan 18.00–21.30, Grevieparken, Hålarpsvägen 14, Grevie.

Gå på barnteater

Danskompaniet Spinn tar med den yngre publiken på en resa i utanför tid och rum. ”Miramos” är en ordlös och lekfull föreställning där dans möter teater och klassisk musik, med inspiration från konstnären Joan Mirós bildspråk.

Söndag klockan 15.00–15.45, Dunkers kulturhus, Helsingborg.

Lyssna till klassisk musik

Årets vinterupplaga av Helsingborg Classical Music Festival invigs med pompa och ståt. Världspianisten Per Tengstrand får sällskap av ett tjugotal gästartister från Princeton University i USA. Kvällens huvudnummer blir Brahms pianokvintett, men även Chopins “Barcarolle” och “Bachianas Brasileiras” av Villa-Lobos.

Tisdag klockan 19, Kulturhotellet. Pågår till och med 1 februari, på Kulturhotellet och Dunkers kulturhus, Helsingborg.

Metallegender i Helsingör

Amerikanska supergruppen Dream Theater är aktuella med nya plattan ”Distance over time” och kommer under konserten även att framföra 20 år gamla albumet ”Metropolis part 2: Scenes from a memory”.

Fredag klockan 20, Kulturvarvet i Helsingör