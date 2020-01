Lena Endre: Äldre generationer borde skämmas

Fakta

Spänningsdramat "Tunn is" är regisserad av Cecilie Mosli.

Birkir Blær Ingólfsson, Jónas Margeir Ingólfsson och Johann Ævar Grimsson har skrivit manus.

Lena Endre spelar Sveriges utrikesminister. Bianca Kronlöf spelar den gravida Säpoagenten Liv, som måste rädda sin make efter att ett forskningsfartyg attackerats av okända gärningsmän. I rollerna syns också Alexander Karim, Johannes Bah Kuhnke, Angunnguaq Larsen och Iben Dorner.

"Tunn is" har premiär den 3 februari på C More och TV4.