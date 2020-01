Nästa vecka kommer 20 musikelever från ett av USA:s främsta universitet, Princeton, till Helsingborg för fyra konserter i en ny klassisk musikfestival.

– Det ska bli fantastiskt roligt, säger världspianisten Per Tengstrand.

Det är Per Tengstrand och Kulturhotellet som står bakom Helsingborg Classical Music Festival. Ett evenemang som pågår 28 januari-1 februari och inkluderar fyra konserter.

– Princeton är ju ett av världens mest berömda universitet och är kända för att satsa på sin musikutbildning. Nyligen byggde man en helt ny musikbyggnad till en kostnad av tre miljarder kronor. Det är väl ungefär en fjärdedel av den totala svenska kulturbudgeten, konstaterar Per Tengstrand.

Han bor själv i staden Princeton sedan flera år tillbaka.

– Jag brukar göra en del konserter i New York och för ett par år sedan tog jag kontakt med universitetet för ett samarbete. Det var då jag träffade gruppen Opus 21, som består av elever på skolan, och vi gör nu fyra konserter tillsammans varje år.

Det är just Opus 21 som kommer till Sverige nästa vecka.

– Det ska bli fantastiskt roligt. Det finns en energi hos unga musiker som är tilltalande både för mig och publiken, säger Per Tengstrand.

Den första konserten kommer bland annat att innehålla Brahms pianokvintett. I den andra konserten hyllas 250-årsminnet av Beethovens födelse och då bjuds det också på tårta. Tredje evenemanget blir en kaffekonsert med Schubert och Mendelssohn och sedan avslutas det hela med Chopins pianokonsert i e-moll.

– Under finalkonserten kommer jag själv att spela. Annars medverkar jag mest som presentatör. Plus att jag spelar vissa stycken, säger Per Tengstrand.