Kevin Smith: ”Nu är jag redo att dö”

Fakta

Född: 2 augusti 1970

Amerikansk regissör, podcastproducent, komiker, serietidningsnörd, skådespelare, med mera.

Slog igenom 1994 med filmen "Clerks", där två av rollfigurerna var Jay (Jason Mewes) och Silent Bob (Kevin Smith). Duon har därefter återkommit i många av Kevin Smiths spelfilmer, som "Mallrats", "Chasing Amy", "Dogma", "Stjärnor utan hjärnor" och "Clerks 2". Jay och Silent Bob har även dykt upp i serietidningar och tv-spel.

Kevin Smith om:

Jason Mewes: "Vi har följts åt på ett professionellt och personligt plan i 30 år. Han är min bästa vän i livet och min kreativa musa. Utan honom tvivlar jag på att jag skulle ha kommit någonvart i livet."

Kommande projekt: "Just nu arbetar jag på en "Masters of the universe"-serie för Netflix, en tecknad serie om He-man. Efter det väntar "Mallrats 2", uppföljaren. Just nu tänker jag, efter hjärtattacken, att jag ska arbeta med projekt som inkluderar rollfigurerna som jag på sätt och vis har byggt min karriär på."