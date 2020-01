Malmöpolisen gjorde under måndagen flera tillslag mot ett nätverk som misstänks för att ha utsatt äldre personer för brott. Fem personer greps vid sammanlagt sju husrannsakningar. De anhölls senare.

Det brottsnätverk som polisen slog till mot under måndagen är misstänkta för så kallade vishing-brott. Genom att ringa upp och uppge sig vara från ett bank- eller kreditkortsföretag har de förmått sina offer att lämna ut kontaktuppgifter och logga in med med bank-id. En brottslighet som pågått under hela hösten.