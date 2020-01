Mörarp nästa by ut med eget bryggeri

Helsingborgskartan fylls på med ytterligare ett mikrobryggeri. Hattmakarens bryggeri i Mörarp ligger i startgroparna, mest för skojs skull – men det finns utrymme för en seriösare satsning om försäljningen tar sig.

Snacket går på byn. Ett nytt ölmärke är på väg att lanseras, och det är minsann sprunget rakt ur Mörarps mylla.

– Här ska vi brygga öl, säger Oscar Cederqvist där han står i en liten renoveringsrörig lokal på Bjuvsleden.

Det började som en kompishistoria. Oscar Cederqvist och Mikael Tönnerberg köpte in ett billigt startkit för ölbryggning. Sedan drog de i gång bryggningen i Oscars sex kvadratmeterstora förråd hemma på Hattmakargatan, och de fick snabbt blodad tand.

– Sedan spårade det ur, säger Oskar och skrattar.

– När man märkte att det gick att göra bra öl hemma så ökade vårt intresse också. Vi bryggde mer och mer, testade olika stilar och experimenterade. Sedan föddes den här idén för cirka ett år sedan.

Då kom Patrik Sjögren in i bilden, en annan kompis som redan gått och gnuggat på idén om ölbryggning under ett par år, och de insåg snabbt att två bryggerier i lilla Mörarp var överflödigt. För ett år sedan blev projektet allvar, även om de tar sig an det med stor tillförsikt.

– Vi har varit ganska tydliga med att hålla det på en hobbybudget, i och med att vi alla har familj och heltidsjobb, så därför börjar vi i den här skalan. Vi hade ju kunnat ta in investerare men vi vill först känna oss fram själva, säger Oscar.

Tanken är att sälja ölen till ett par lokala pubar i Mörarp, samt några Helsingborgsrestauranger.

– Med detta bryggverk kan vi producera 400 liter i månaden, och med avsättningen från det för hoppas vi i alla fall kunna bekosta de utgifterna vi har, i alla fall initialt. Resten får vi lägga på fat. Vi satsar inte på att komma in på Systembolaget, vi måste först komma upp i kvantitet för att kunna leverera, och det är lättare för oss att tillgodose ett nätverk av restauranger, säger Patrik.

Namnet är klart, Hattmakarens bryggeri syftar till var själva bryggandet börja jäsa. Men innan ölen kan börja flöda ska först lokalen bli helt färdig, tillståndsansökningarna bifallas och recepten testas i det nya bryggverket. Först till senvåren beräknar de kunna börja leverera.

– Förhoppningen är också att göra kunna göra enkel provsmakningskväll, en bryggpub, så att folk får komma hit och prova. Helst redan till våren men också vid fler tillfällen i sommar, säger Oscar.

Etiketterna är under bearbetning, men ett par ölsorter ligger redan i fokus: Pilsner, candy weisse, ipa och belgisk wit.

– Vi vill vara breda, att kunna ha alltifrån en klassisk pilsner till en candy weisse med geléhallon, vi har egentligen inga gränser, säger Oscar.

Nätverket omkring dem har varit med och format satsningen, och ölen som funkat bäst hittills har varit deras "Red and Black".

– Det är en candy weiss, det vill säga en suröl smaksatt med godis, och i Red and black är det med hallon och lakrits. Andra har gjort en sådan redan men inte som vi. Vår är inte så syrlig, och det är den det snackas mest om, säger Oscar.

Ansatsen är blygsam, men i lokalerna finns möjlighet att bygga ut.

– Skulle det visa sig att våra grejor säljer, då kanske vi kan växla upp till ett större bryggverk, säger Patrik.