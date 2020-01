Ett antal av de musiker som medverkar i veckans Helsingborg Classical Music Festival besökte under måndagen Rådhuset i Helsingborg.

Den här veckan genomförs Helsingborg Classical Music Festival med fyra konserter på programmet (en femte spelas i Malmö).

Förutom pianisten Per Tengstrand kommer en grupp musikelever från ansedda Princeton-universitet i New Jersey, USA, att spela under veckan.

– Det är vår första turné utomlands och det ska bli väldigt spännande, säger en av eleverna, Fumika Mizuno, när vi träffar gruppen utanför Rådhuset där de ska få en guidad rundtur.

– Vi kom i kontakt med Per (Tengstrand) för två år sedan och har gjort konserter med honom i New York. Nu ska det bli kul att få spela i hans gamla hemstad, säger Alexandra Rice.

Invigningskonserten med Per Tengstrand och Opus 21 är på tisdag kväll på Kulturhotellet.

Gruppen kom till Helsingborg sent på söndagen.

Så vi har inte hunnit se så mycket av staden ännu. Men det hoppas jag vi hinner med under veckan, säger Alexandra Rice.