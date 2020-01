Tuff omstart för OV Helsingborg

Fyra Skånederbyn, varav tre på bortaplan, väntar i omstarten efter EM. I den tuffa utmaningen ser OV-tränaren Krister Lindgren även möjligheter.

Krister Lindgren och hans spelare är redo för slutspurten i Handbollsligan. Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

December avslutades med fyra knappa förluster mot topplagen Kristianstad respektive Skövde. Därefter tog Handbollsligan uppehåll på grund av EM-slutspelet. Senast OV Helsingborg vann en seriematch var 9 december hemma mot Ystad IF. Samma Ystad som OV ska ta sig an under onsdagen när serien kör igång igen. Serieledande Malmö samt Lugi borta samt IFK Ystad hemma avslutar derbysvepet för OV:s del.