Frida Karlsson tillbaka i världscupen

Fakta

Damer, sprint: Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Moa Lundgren, IFK Umeå, Emma Ribom, Piteå elit, Jonna Sundling, do, Linn Svahn, Östersunds SK.

Nationella åkare damer, sprint: Anna Dyvik, IFK Mora SK, Tilde Bångman, Offerdals SK, Maria Nordström, Borås SK, Moa Olsson, Falun-Borlänge SK, Alicia Persson, Stockviks SF, Elina Rönnlund, IFK Umeå, Linn Sömskar, do, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jennie Öberg, Kalix skidklubb.

Damer, distans: Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Charlotte Kalla, Piteå elit, Moa Lundgren, IFK Umeå, Elina Rönnlund, do, Emma Ribom, Piteå elit, Jonna Sundling, do.

Nationella åkare damer, distans: Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Moa Olsson, do, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Johann Hagström, Ulricehamns IF, Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF, Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK, Maria Nordström, Borås SK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Linn Sömskar, IFK Umeå.

Herrar, sprint: Marcus Grate, IFK Umeå, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Teodor Peterson, do, Johan Häggström, Piteå elit, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.

Nationella åkare herrar, sprint: Gustaf Aflodal, Offerdals SK, Jens Andersson, Kalix SK, Martin Bergström, Piteå elit, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Pontus Hermansson, SK Bore, Hugo Jacobsson, Falun-Borlänge SK, Olof Jonsson, Trillevallen SK, Anton Persson, SK Bore, Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Herrar, distans: Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Nationella åkare herrar, distans: Fredrik Andersson, Sollefteå skidor IF, Simon Andersson, Falun-Borlänge SK, Martin Bergström, Piteå elit, Björn Sandström, do, Filip Danielsson, SK Bore, Axel Ekström, IFK Mora SK, Jonas Eriksson, do, Fredrik Jonsson, Hudiksvalls IF, Marcus Ruus, Åsarna IK.