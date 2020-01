Uteblivet kommatecken får britter att rasa

Brexit delar Storbritannien ner till minsta skiljetecken. Bokstavligt talat. Ett uteblivet kommatecken på ett minnesmynt har nämligen fått vissa språkligt intresserade britter, med författaren Philip Pullman i spetsen, att gå i taket.

”Peace, prosperity and friendship with all nations” står det på ett kommande 50 pencemynt som ska ges ut när Storbritannien nu lämnar det europeiska samarbetet. Alltså: ”Fred, välstånd och vänskap med alla nationer”.