Efterlängtad seger för Rangers i comebacken

Tio dagars speluppehåll är över för New York Rangers. Mika Zibanejad stod för ett mål och två assist när laget slog Detroit hemma på Madison Square Garden med 4–2.

New York Rangers hade två förluster bakom sig. När spelarna återigen snörde på sig skridskorna på fredagskvällen stod Detroit, NHL:s just nu sämsta lag, för motståndet. New York Rangers jagar en slutspelsplats i Stanley Cup och varje poäng räknas. Annat än en seger mot Detroit vore ett stort bakslag.