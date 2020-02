Rögles stjärnor vaknade till liv och grejade seger

Det såg länge ut som en nattsvart historia. Sen klev stjärnorna fram i Rögle och grejade segern mot Oskarshamn.

SHL, Rögle-Oskarshamn 5–3 (0–1, 2–1, 3–1)

I Rögles tredje match för säsongen kom nykomlingen Oskarshamn till Catena arena. Målvakten Tex Williamsson stod på huvudet och höll nollan och Rögle inkasserade sin första förlust för säsongen.

35 matcher senare var Oskarshamn, nu nästjumbo, på besök igen och det skulle dröja innan Rögle lyckades överlista Tex Williamsson...

Rögle hade kastat om i kedjorna, med det vore fel att påstå att det gav effekt i den första perioden. Det var slarvigt passningsspel och osynk lite här och var.

Oskarshamn gjorde det första målet och det när Rögle hade powerplay. Éric Gélinas och Kodie Curran tappade uppmärksamheten och helt plötsligt var Robin Söderqvist sopren på en lång lyftpassning av Jesper Dahlroth.

Ensam med Röglemålvakten Christoffer Rifalk var Söderqvist iskall och fick Rifalk att släppa första stolpen. 0–1.

Det skulle bli värre.

12.50 in i den andra perioden kom ett overkligt självmål i Catena arena. Éric Gélinas slog en huvudlös passning från snett bakom eget mål genom målgården där ju Christoffer Rifalk stod. Pucken rätt på hans vänsterskridsko och in i mål. 0–2.

Rögle fick mycket tid med en man mer, och även två man mer. Det gick för långsamt i fem mot tre, men i fem mot fyra tog Rögles hetaste spelare 2020 Dominik Bokk ett eget avslut och då kom reduceringen.

Med blott fjorton sekunder kvar av perioden kom pucken upp till backen Samuel Johannesson. Han sköt för styrning och det lyckades Dennis Everberg göra. Kvitterat.

Några minuter in i den tredje tog Erlend Lesund ett eget initiativ och bröt in framför mål. Det blev en kollision med Tex Williamsson. Oskarshamn bytte målvakt och in kom Fredrik Pettersson-Wentzel. Rögle ökade trycket.

Leon Bristedt är snabb och åkstark. Han vann en lång, tuff skridskokamp, rundade Oskarshamns mål och serverade Ted Brithén en macka och han tryckte upp ledningspucken.

Det tog endast 34 sekunder till nästa mål. Backen Kodie Curran, som så långt varit slarvig och gjort för svåra grejer, visade sin skicklighet när han fick fri gata och skickade upp pucken i bortre krysset till 4–2.

Oskarshamn tog ut målvakten och Daniel Zaar gjorde 5–2. Oskarshamn fick in en reducering, men kom inte närmare.

Rögle vann mot ett bottenlag – det har man haft svårt för under säsongen.