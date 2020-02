The Mamas: Vi flyger fortfarande

Fakta

Född 27 april 1990 i Svenljunga. Bor i Stockholm.

Slog igenom i "Idol" 2008 där han kom på tredje plats efter Kevin Borg och Alice Svensson. Har genom åren släppt en rad singlar och ep-skivor.

Fick ett nytt genombrott i Melodifestivalen 2016 där han tävlade med bidraget "Constellation prize" som slutade femma i finalen. Ställde upp på nytt 2017 och gick hela vägen med bidraget "I can't go on". I Eurovision Song Contest i Kiev slutade han på femte plats.