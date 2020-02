På måndagen pulvriserades nära 4 000 miljarder kronor på börserna i Kina på grund av Coronaviruset. Produktionen av allehanda varor kommer att sinkas under en oviss tid. Vidare beslutade Hongkong att stänga ytterligare gränsövergångar till Fastlandskina. G7-länderna hade ett extrainsatt telefonsammanträde och WHO arbetade för att minska spridningen av falska uppgifter via Google, Facebook och andra plattformar.