Virusoro driver guldpriset mot toppnivåer

En orolig värld hissar priset på guld. Är det möjligen dags att sälja dyrgriparna i byrålådan? Eller är guldet rentav en bra försäkring mot framtida kriser?

Guldpriserna har rakat i höjden rejält sedan augusti i fjol. Toppnivåerna från efterdyningarna av finanskrisen är dock ännu inte uppnådda, 2011 låg guldpriset på 1 900 dollar per uns guld. Nu är det uppe i omkring 1 600 dollar per uns, eller 490 000 kronor per kilo.