Bredden styrkan hos jubilerande Bengtsson

Sångfågeln Jeanette Bengtsson fyller 50 år. Det firas med kakkalas och öppet hus. Hon har sjungit hela livet och tänker aldrig sluta. – Jag kommer sjunga så länge jag bara kan, det har blivit som ett gift, säger Bengtsson.

Repertoaren är bred – Jeanette sjunger på bröllop och begravningar, hon sjunger rock, pop, visor, schlager och disco.

– Som sångerska är det nog just bredden som är min styrka. Jag har fått göra så mycket, allt från finsången i kyrkan till svettig rock, säger Bengtsson.

Hon är uppväxt i Båstad och sången kom tidigt in i bilden. Under skoltiden sjöng hon i kör i Östra Karup och parallellt trakterades såväl tvärflöjt som piano.

– Jag tillhörde den första årgången i Båstad som fick välja att gå i gymnasiet i Ängelholm eller Laholm. Jag valde Ängelholm men spenderade ändå min mesta fritid i Laholm, skrattar Jeanette.

Hon fick nämligen nys om att laholmsbandet Wet Pet behövde en sångerska. Jeanette fick jobbet och spelade ihop med Erik Rusch, Christian Alsbjer, Joakim Kjellsson, Pär Liljedahl, Fredrik Hjort och Johan Hellsten under hela gymnasietiden.

– Vi spelade bara eget material, någon sorts pop-rock. Vi både repade och umgicks mycket. Jag var nästan alltid här i Laholm och till slut hamnade jag här på permanent basis, säger Jeanette.

Mikael Jacobsson var bandets manager och Wet Pet fick använda Slottets bageris brödbil som ”turnébuss”.

– Vi hämtade den när brödet var utkört och lämnade tillbaka den lagom till när morgonfrallorna skulle köras ut, så det var perfekt!, skrattar Jeanette.

Bandet splittrades strax efter studenten då lumpen och studier väntade på olika håll för flera av bandets medlemmar.

Tillsammans med Christian Alsbjer och Joakim Kjellsson från Wet Pet bildade Jeanette She & the Milkmen ihop med Mårten Ek (tidigare Olsson) och Lars-Rune Mauritzson.

Bandet existerade mellan 1991 och 2010.

– Jag och Jocke var med under alla år. Thomas Möller var en som tidigt kom med i bandet och när han sedan slutade döpte vi om oss till She & Them.

Kommer bandet återuppstå för någon enstaka spelning i framtiden?

– Det tror jag inte, men man vet ju aldrig. Då får det vara någon som verkligen vill se oss och är beredd att betala bra. Haha!, skrattar Jeanette.

She & the Milkmen hade mycket spelningar.

– Det fanns liksom inte tid till några större sidospår men jag sjöng en hel del på bröllop och begravningar parallellt.

Någon månad efter att bandet lagts ner startade Bengtsson ett samarbete med Mike Haywood.

– Vi träffades av en slump på en allsång på Strandpensionatet. Då hade vi bara spelat tillsammans på en fest för en gemensam vän ett par år tidigare.

– Jag sa till Mike att höra av sig om han någon gång behövde sånghjälp. Två dagar efter att vi träffats på allsången hörde han av sig om ett företagsgig på Skansen i Båstad.

– Han ville ha hjälp med de svenska snapsvisorna. Efter kräftskivan körde vi resten av kvällen ihop. Jag la stämmor på honom och sjöng någon låt själv. Allt bara stämde, så vi bestämde oss där och då för att fortsätta spela tillsammans.

Mellan 2011 och 2018 jobbade Jeanette och Mike ihop under sommarhalvåret som duon Heart & Soul.

– Vi har absolut inte lagt ner. Får jag en förfrågan kollar jag om han har möjlighet, men han bor utomlands och är inte så ofta i Sverige längre.

2012 hoppade Jeanette in och sjöng med Halmstadbandet Beauty, och var även med när de firade sitt 40-årsjubileum 2019. Mellan 2014 och 2016 ingick Bengtsson i discobandet Hitmaker från Helsingborg där hon delade leadsången med Carolina Nilsson.

– Våra röster passade så bra ihop att vi kände att vi ville göra mer. Tillsammans med pianisten Torgny Heimler blev vi en trio.

När Carolina valde att sluta blev den återstående duon Ampersand. 2017 tog Jeanette tjänstledigt från jobbet för att testa att leva på musiken.

– Det var jätteroligt, något av det bästa jag gjort! Jag spelade mycket ihop med Torgny men körde även en hel del själv. Jag var bland annat på JS Beach Club i Skummeslöv och sjöng nästan varenda AW-fredag.

Efter tjänstledigheten tog Jeanette ett vikariat i receptionen på Campus Laholm. När badmästaren slutade på Folkhälsocentrum blev Jeanette först administratör där och sedan vikarierande badföreståndare. Den titeln har hon fortfarande.

– Det fungerar bra. Jag har en förstående chef som låter mig vara flexibel så att jag kan vara ledig för spelningar.

För något år sedan utbildade sig Bengtsson sig till officiant.

– När jag sjunger på begravningar och bröllop tycker jag att det är så tråkigt när folk ska lägga sig i hur de anhöriga eller brudparet vill ha det. ”Den här sången passar inte. Den versen måste vi stryka.” Jag vill erbjuda en valmöjlighet, alla ska ha ha rätt till den ceremoni de önskar.

Än så länge har Jeanette varit officiant vid fem begravningar och ett bröllop.

– Det är ett väldigt krävande uppdrag att vara officiant, det får ju absolut inte bli fel. Samtidigt ger det så otroligt mycket tillbaka i form av uppskattning, värme och kärlek.

I februari ska Jeanette uppträda med bland andra Michael Stolt och Micke Syd Andersson.

– Ja, det är knasigt hur det kan bli. Jag lyssnade jättemycket på Desperados med Michael Stolt i början på 90-talet. I Facebooks begynnelse var jag väl lite modig en dag och drog iväg en vänförfrågan till Micke och sedan dess har vi hållit kontakten. Jag har även varit uppe och lyssnat och hälsat på honom vid ett par tillfällen. Med vissa människor klickar det, det känns som att vi känt varandra hela livet.

– Det var så himla kul att få frågan. Jag tänkte ”Jag? Det måste ju finnas tusen andra på närmre håll…” Men jag är supertaggad inför detta!

Spelningen är på Katalin i Uppsala den 22 februari och förhoppningsvis blir det mer i sommar. Men först ska 50-årsdagen firas med öppet hus.

– Det bli kakkalas, och det är bara hembakat på menyn. Jag skojade till det lite och gjorde ett event på Facebook och plötsligt hade jag bjudit in 140 personer! En del känner mig väl, andra lite mindre. En del bor här i trakterna och några långt bort. Alla ska känna sig välkomna!, avslutar Jeanette Bengtsson.