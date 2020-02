Kvinnors nakenhet och Syrienkrig – blodigt allvar på Röda Kvarn

Onsdag 5 februari öppnar Doc Lounge upp för säsongen och bjuder in till en premiärkväll i samarbete med Antirasistiska filmdagar när de visar Oscarsnominerade filmen "The Cave" på Röda Kvarn.

Under totalt åtta kvällar per år bjuder den ideella föreningen Doc Lounge in till en helhetsupplevelse med film, samtal och ibland lite musik. Konceptet bjuder på skandinaviska och internationella filmvisningar och imorgon drar säsongens premiärkväll igång med den Oscarsnominerade "The Cave", som ger en unik inblick i Syrienkriget och om kvinnorna som kämpar under de nattsvarta förhållandena som råder.

– Vi vill lyfta viktiga frågor och spännande teman. Att visa dokumentärer och bjuda in omvärlden och kanske vidga folks medvetande om saker. Att premiärfilmen visas tillsammans med Antirasistiska filmdagar är jättekul. Ett samarbete vi är väldigt tacksamma över, berättar Katarina Emgård, projektledare för Doc Lounge Helsingborg.

Vilka filmer som till slut hamnar på evenemangskvällarna är noga utvalt och viktigast är att besökarna ska få ut mer än en filmupplevelse. Varje filmvisning

– Styrelsen kollar genom alla filmer och väljer ut de som vi tror passar Helsingborgarna bäst och med en variation som gör att man vill komma alla gångerna. Det ska alltid vara aktuellt och spännande och med olika teman. Denna gången var vi faktiskt överens, det brukar inte alltid vara så, säger Katarina Emgård och skrattar.

Varje helkväll på Doc Lounge erbjuder en filmvisning, men det är inte sällan som besökarna bjuds på musik efteråt eller får lyssna till skaparna bakom filmen.

– Fat Front, filmen om kroppsaktivism, är absolut aktuell och ämnet har ju varit på tapeten länge. Det är en nordisk samproduktion och där två av tjejerna gästar kvällen, det ger ett mervärde till publiken.

Vad kännetecknar de filmer ni väljer att visa?

– Det ska vara intressant, visuellt, uppmuntra till diskussion och inspirera. Det blir ju unika visningstillfällen då de filmer vi visar inte alltid går upp på bio i Helsingborg, berättar Katarina Emgård.

Vilka är era förväntningar och planer inför våren?

– Att locka folk, att få bjuda in spännande gäster men mest att få en engagerad publik där man kan tillföra något, reflektioner eller nya frågeställningar.