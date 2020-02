Rekordstort resande i halländska kollektivtrafiken

En milstolpe är nådd. 2019 passerade antalet resenärer i den halländska kollektivtrafiken för första gången någonsin 20 miljoner resor. Sedan 2010 har det kollektiva resandet ökat med 36 procent.

Det är positiva siffror som under tisdagen presenteras av Hallandstrafiken. Under 2019 steg antalet kollektivtrafikresor med 2,1 procent och därmed nådde hallänningarna under fjolåret över 20 miljoner resor.

– Vi fortsätter glädjande nog att öka resandet i Halland. Takten på ökningen är något lägre än under de senaste åren, men ökningen fortsätter och det är förstås både glädjande och bra för expansiva Halland. En ökning med fem procent per år är ett högt satt mål och för 2019 nådde vi tyvärr inte ända fram, säger Gösta Bergenheim, styrelseordförande i Hallandstrafiken.

De senaste tre åren har resandet årligen ökat med cirka fem procent. Skälen till att ökningstakten sjönk under 2019 beror på flera faktorer även om statistiken inte är färdiganalyserad.

– Vi ser redan nu att det statligt subventionerade Sommarlovskortet bidrog till en kraftig ökning av sommarresandet 2018. 2019 när Sommarlovskortet inte fanns, minskade resandet under sommarperioden. Den minskningen bidrar till att vi inte ökar lika mycket under 2019, säger Andreas Almquist vd för Hallandstrafiken.

Antalet tågresor växer rejält, framför allt på Västkustbanan. Under 2019 gjordes 5,4 miljoner tågresor på Västkustbanan (Öresundståg, Västtågen Varberg-Göteborg, Pågatågen Halmstad-Helsingborg). Jämfört med 2018 är det en ökning med 7,5 procent.

Samtliga tågstationer i Halland visar också på ett ökat resande. Från Laholm reser i genomsnitt 741 personer varje dag, en ökning med knappt två procent jämfört med 2018.

– Turutbudet har ökat med kompletterande avgångar med Västtågen mellan Varberg-Göteborg vilket förstås gynnat pendlandet här, säger Andreas Almquist.

Om tågtrafiken har ökat är läget det motsatta beträffande busstrafiken i länet.

– Alla siffror är inte genomarbetade ännu men vi ser att minskningen sker i busstrafiken och vi vet att mycket av resandet med Sommarlovskortet skedde med buss under 2018, så svaret finns förmodligen där. Men vi behöver mer tid att analysera siffrorna för att se hela svaret, säger Andreas Almquist.

Resandeutveckling Halland Resor 2019 2018 +-% Tågtrafik 5 414 845 5 036 061 +7,5% Regionbusstrafik 5 376 935 5 491 826 -2,1% Halmstad stadsbuss 4 302 321 4 404 999 -2,3% Varberg stadsbuss 860 255 819 594 +5,0% Falkenberg stadsbuss 556 150 561 734 -1,0% Kungsbacka 533 696 523 390 +2,0% Totalt antal resor 20 049 863 19 629 075 +2,1%