Internationell afton avslutade 900-årsfirande

Som en avslutning på Skummeslövs kyrkas 900-årsjubileum anordnades en internationell afton i församlingshemmet. – Vilken succé det blev med 72 sittande glada och nöjda gäster. Det var verkligen en härlig kväll!, säger Gunnel Runesson i församlingsrådet i Skummeslöv.

Runesson är en av fyra ledamöter ut församlingsrådet som ansvarat för programmet kring kyrkans 900-årsjubileum. De övriga är Inger Henriksson, Levi Johansson och Jan Svedenfors.

Under kvällen serverades ett smörgåsbord av mat, musik och intryck från olika länder.

– Tio barn från den syriskortodoxakyrkan i Halmstad kom och sjöng för oss på arabiska. Det var mycket fint, berättar Runesson.

Inledningsvis sågs också på en film som handlade om projektet ”Mentormammor/Låt fler fylla fem”. Det är ett projekt som har initierats av den svenska läkaren Ingrid Le Roux.

– Under kvällen gjordes en insamling som gick till detta projekt via ACT (Action by Churches Together).

Människor från olika länder som hamnat i Sverige hade bjudits in för att berätta om sina liv och erfarenheter. Anna Paulison berättade om när hon kom till Sverige från Italien i början på 1970-talet.

– Hon kom i juletid och fick äta julmat i flera dagar. Grisfötter i gelé och annat konstigt, skrattar Runesson.

– Hon kom hit för kärleken, tog till sig den svenska kulturen och är kvar än idag.

Josef Botros kom från Libanon och hamnade 1992 i Laholm och berättade om sin resa.

– Han fick en praktikplats hos Larsson och Lange. Sedermera tog han över frisörsalongen och gjorde sig ett namn i Laholm, säger Runesson.

Mastafa A–Ghani är från Syrien. Han hamnade i Laholm via Halmstad och Knäred. Han har bland annat startat ett basketlag för tjejer i Laholm.

– Han jobbar nu som processledare i samhällsfrågor på Osbecksgymnasiet. Han var utbildad lärare i engelska när han kom till Sverige. Han började lära sig svenska på egen hand och blev sedan studiestödjare på Lagaholmsskolan.

Zepur Najarian har sitt ursprung i både Syrien och Armenien. Det är hon som har skomakarverkstaden på Hästtorget.

– Hennes man fick jobb som urmakare i Halmstad och Zepur kom till Sverige och läste in svenska på SFI upp till steg tre. Efter det blev hon coach för andra som kommit hit från andra länder, säger Runesson och fortsätter:

– I grunden är hon sömmerska. Hon fick praktikplats och lärde sig lädersömnad. Sedan fick hon möjlighet att köpa verkstaden i Laholm. Hon började med två tomma händer när hon kom till Sverige.

– Både Zepur och Josef (Botros) var tydliga med att det gäller att ta reda på vad som gäller i det land man kommer till och tar in det. Då har man bättre möjligheter att kunna skapa sig en framtid.

Under aftonen bjöds det på mat från de olika länderna som var representerade och det var dukat i flaggornas färger – Italien, Sverige, Libanon, Irak och Syrien.

– När man fyller år sjunger man ju normalt ”ja må han leva” och det sjungs liknande sånger i alla kulturer. Därför sjöng vi födelsedagssånger på olika språk för att fira kyrkans 900 år.

– Vi hade även besök av företrädare för affären ”Hela världen” som säljer produkter med ”rättvisemärkning” (Fair Trade). Även Amnesty fick en liten presentation.

– Folk var så glada! Äntligen hittade vi på en sådan här grej, säger Gunnel Runesson innan hon avslutar med att pusha för Skummeslövs musikdagar.

I år är temat ”Vår tid på jorden".