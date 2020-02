Rush Limbaugh har jämnat väg för trumpismen. Hans hedersmedalj säger allt om USA 2020.

Melania Trump tilldelar radiomannen Rush Limbaugh presidentens frihetsmedalj i Washington. Limbaughs hustru Kathryn applåderar. Bild: Patrick Semansky

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Talmannen Nancy Pelosis protest är redan klassisk: presidentens tal rivs itu bakom hans rygg. Men det är en annan scen under "State of the union"-talet som säger allt om tillståndet i den nation på gränsen till sammanbrott som är USA. Tv-bilderna av hur Melania Trump högtidligt knäpper Frihetsmedaljen runt Rush Limbaughs hals. Radiomannen som precis gått ut med nyheten att han lider av lungcancer.