P C Jersild på Kultur-wknd: ”Jag brukar inte tänka så mycket”

Tänk på texten som en deg, hitta din bästa skrivtid och ta reda på vad du egentligen vill. Det är några av P C Jersilds råd till blivande författare efter nära 60 år i branschen.

Författaren P C Jersild var en av huvudakterna när Kultur-wknd drog igång i nordvästra Skåne. Bild: Britt-Mari Olsson

P C Jersild har skrivit mer än 40 böcker under ett drygt halvsekel som författare, däribland ”Barnens ö” och ”En levande själ”. På torsdagen besökte han Konsul Perssons villa för att dela med sig av sina skrivråd under Kultur-wknd.