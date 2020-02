Fler integritetskränkningar rapporteras in

Antalet inrapporterade incidenter från landets telefon- och bredbandsoperatörer om kränkningar av kunders personliga integritet mer än fördubblades i fjol. Post- och telestyrelsen (PTS) tror att det mest beror på ökad medvetenhet hos operatörerna och att dataskyddsförordningen GDPR kan ha påverkat.

Under fjolåret rapporterade operatörerna in 204 så kallade integritetsincidenter till PTS, en ökning från 90 sådana incidenter under föregående år.