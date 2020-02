Minns ni stjärnskottet Anna Bergendahl? Då minns ni kanske rätt, men ni måste ändå tänka om: Anna Bergendahl har kommit för att stanna. Med lite envishet går det vägen.

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Anna Bergendahl var 18-åringen som år 2010 vann Melodifestivalen men rätt snart förlorade hela härligheten. Hennes låt ”This is my life” representerade Sverige i Eurovision Song Contest, men kom snart att representera Sveriges fiasko. Festivalens inofficiella hemland misslyckades med att få sin låt med i finalen, och Anna Bergendahl fick bära hundhuvudet. ”This is my life”? Ja, kanske det. Men detta var uppenbarligen inte hennes tävling. Hennes stjärna slocknade innan någon han säga Jahn Teigen.