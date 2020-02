Emma Brorsson engagerar sig både oavlönat och avlönat för Svalövs ungdomar. Vi har träffat henne och pratat idrott, husarridning, tornerspel och 25-årskris.

Vi ses i Heleneborgshallen en gråvädersdag, det är där många av byns barn håller till efter skolan. Mycket tack vare Cityidrott Svalövs projektledare Emma Brorsson.

– Jag är otroligt stolt över alla som dag in och dag ut lägger ner hjärta, själ och engagemang i våra barn och ungdomars hälsa och glädje, säger hon.

Cityidrott var en av fem nominerade till priset Årets Peppare 2019, under årets Idrottsgala i Stockholm. Emma har hållit på med ridsport hela livet, ett intresse hon ärvt av mamma, Landskronas moderata expolitiker Cecilia Lindell (då Brorsson) - båda var flitiga i Landskrona ridklubb. En andraplats på kommunmästerskapets höjdhopp ledde Emma in på friidrottsbanan, närmare bestämt IF Kronan. Men rygg och knän tar stryk av sporten och en skada satte stopp för vidare tävlingskarriär. Emmas driv har fortsatt, som ledare och nu har hon varit sporten trogen i över 15 år.

– Jag har insett mina begränsningar, men jag får så mycket glädje av barnen och deras prestationer. Jag följer dem från när de börjar som sexåringar fram till dem är vuxna ungdomar, genom fram- och motgångar, berättar Emma.

En av gunstlingarna är Linåkereleven Isak Gamst, som nyligen sprang näst snabbast på 60 meter av alla P15-killar i landet.

– De ger allt och att se det man gör, gör någon glad, det är mer värt än fokus på sig själv. Gemenskapen har fått mig att stanna.

Nu håller hon på, parallellt med Cityidrottansvaret, att dra igång en lokal friidrottsförening även i Svalöv, ett 15-tal personer har redan visat intresse.

Pappa, keramikarkeologen Torbjörn Brorsson, var också duktig friidrottare. Även sambon Erik är ryttare, och har också har tävlat på höga höjder. Han är också friidrottstränare.

– Jag drog in honom, han gick från hästhoppning till slägga, skrattar Emma.

De har var sin häst hemma i Härslöv, i närheten av där Emma växt upp.

Nu ska Emma träna upp sin häst efter en lång skadeperiod. Hemma i garderoben hänger kavalleriuniform och sabel. För flera år sedan började Emma träna med Skånska husar- och dragontroppen, som framträder flitigt vid officiella tillställningar. Emma har bland annat ridit jämte kungaparets vagn vid deras senaste besök i Helsingborg. Erik är också med i troppen och fick ett eget svärd i julklapp. Emma rider även tornerspel, så som Ivanhoe, runt om i Skåne. De plockar upp ringar och hoppar över brinnande marschaller.

– Första gångerna skuttade jag runt med rädd häst, samtidigt som allt handlar om precision och takt. Vi rider alltid med en hand och har vapen eller en pinne i andra handen. Många är duktiga dressyrryttare från början. Det är roligt att rida på ett annat sätt, man avdramatiserar ridningen och det är nyttigt för hästen att gå tillsammans på det här viset.

Ibland är evenemangen utomlands.

– I Polen är det en helt annan grej, då rider man på en okänd häst i fyra dagar, berättar Emma Brorsson.

Det har varit mycket ideellt arbete genom åren och Emma närmar sig den magiska åldern när man börjar reflektera över sitt liv. Hon talar om en liten 25-årskris.

– Vad har jag gjort med mitt liv? Jag har ingen utbildning, utan jobbat med lite allt möjligt. Första jobbet var i en lantmannaaffär och jag har varit butikschef i Kävlinge. Jag vill bli bättre, kanske landslagsuppdrag... även om jag trivs där jag är.