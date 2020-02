Ingen match för Eskilsminnes damer

Sjukdomar gjorde att motståndarna inte fick ihop lag.

Efter förra helgens seger i prestigefyllda Nils Holgersson Cup i Skurup skulle Eskilsminnes division 1-damer under lördagen ha mött seriekollegorna Trelleborg FF i en träningsmatch på Västergårds IP. Men det blev inget spel. Gästerna har nämligen drabbats av många sjukdomar i sin spelartrupp och fick därför inte ihop lag. Nu får tränaren Izet Kaljic och hans lirare i Eskilsminne istället sikta in sig på nästa lördags träningsmatch mot IS Halmia.