Under söndagen drar en storm in över Sverige. Flera skånska tågsträckor stängs. SMHI har utfärdat en klass 1-varning.

Klockan 18 på söndagen stängs följande sträckor inom Trafikverkets trafikledningsområde Syd för tågtrafik:

• Helsingborg–Ängelholm

• Helsingborg–Teckomatorp

• Malmö–Simrishamn

• Halmstad–Värnamo

• Värnamo–Jönköping

• Vaggeryd–Nässjö

Sträckan Helsingborg–Ängelholm beräknas öppna klockan 10 på måndagen, övriga sträckor klockan 12.

Trafikverket hänvisar till respektive tågbolag för information om eventuell ersättningstrafik.

Stormen ser ut att slå hårdast mot västkusten: norra Halland, Göteborg och södra Bohuslän. Där har det utfärdats en klass 2-varning.

– I nuläget ser det inte att bli så utbrett med stormbyar just för Skånes del. Lokalt kommer det att komma upp på stormstyrka i vindbyarna, 25 meter per sekund. Generellt är det mycket hårda vindbyar – 21 till 24 meter per sekund. Därför har vi valt att gå ut med en klass 1-varning för Skåne, säger Marie Staerk, meteorolog på SMHI.

När börjar det blåsa ordentligt?

– Från söndag eftermiddag når vi upp på varningsnivåer. Innan dess är det hårda vindbyar. Men det är främst från eftermiddagen, sedan vidare under kvällen och natt mot måndag. Sedan avtar vinden något, men i början av nästa vecka väntas också hårda vindbyar fram till onsdag-torsdag.