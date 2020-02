Svenska mästaren i porträttfoto ställer ut i Helsingborg

Martina Wärenfeldt öppnar sin första utställning i galleri på Karlsgatan.

Förra året tog Martin Wärenfeldt hem tre guldmedaljer vid SM i fotografi. Och alldeles nyligen kom hon hem från en stor porträttfototävling i London med titeln Overall Portrait Winner of the Year 2020.

Nu öppnar en utställning med hennes konstfotografier hos Pauline Lindberg och hennes galleri på Karlsgatan 5 i Helsingborg.

– Det blir min första fine arts-utställning, säger Martin Wärenfeldt.

Hon och Pauline Lindberg möttes mer eller mindre av en slump.

– Pauline såg en av mina bilder på Instagram och hörde av sig och frågade om hon fick använda den till en målning. På den vägen är det. Jag tycker att det är underbart att få möta och umgås med kreativa människor, säger Martina Wärenfeldt, som kommer från Växjö.

P. Lindberg Gallery invigdes i höstas och drivs av Pauline Lindberg som använder lokalen både som egen kontnärsateljé och galleri.

– Under vernissagen i helgen kommer Martina också att ha en livefotografering med modell här i galleriet. Jag tycker om att testa nya idéer och jag ändrar också mycket i galleriet inför varje ny utställning, säger Pauline Lindberg.

Förutom Martina Wärenfeldts fotografier ställer även P-A och Annelie Sandström ut konst och design.

Utställningen öppnar lördag 8 februari (vernissage mellan klockan 13 och 17) och pågår till 29 februari.