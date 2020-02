“Emil” handlar om en man som först döms för en våldtäkt och sedan frias, men fortsätter leva i skuggan av det eventuella brottet. Han kan inte minnas vad som verkligen hände – förgrep han sig faktiskt på kvinnan han är förälskad i? – och vågar inte längre lita på sig själv.

I det ursprungliga manuset var, enligt Heltne, osäkerheten i händelseförloppet större, men förlaget fick kalla fötter och krävde strykningar och omarbetningar som tydliggjorde skuldfrågan. Han gav efter, och ångrar sig i efterhand: “Det är ett sånt moraliskt och konstnärligt självmål att jag skäms när jag berättar om det.”

Trots att boken landade rakt i Metoo-tider och borde ha varit hett stoff bjöds Heltne inte in till debatter eller ens Bokmässan. För att “Emil” inte blev tillräckligt bra? Även om den nu inte blev det – själv skulle jag säga att den utan att vara en helgjuten roman duger utmärkt för tv-soffsamtal och panelpolemik – vill Heltne tolka både förlagets klåfingrighet och tystnaden efteråt som ett tecken på den samtida ängsligheten och åsiktslikriktningen.

Är han då mest en gnällpelle som genom att ropa “censur” fått en chans till extra rampljus? I uppmärksamhetsekonomin kan också att såga sig själv vara en framgångsrik strategi.

Konkurrensen i Metoo-genren var hård i fjol, även om det nu inte gavs ut så många böcker just ur en manlig förövares perspektiv – Thom Lundbergs “Föreställningar” var en annan, året innan kom Henrik Bromanders “Bara en kram”. Kanske är det, som Arazo Arif skriver i en replik i DN (29/1), helt enkelt så att de kvinnliga författarna stal showen, precis som det var kvinnornas berättelser som stod i centrum för Metoo.

Det går också att tänka sig – inte minst med tanke på Heltnes beskrivning av hur han grälar med en förlagsrepresentant om sitt manus – att han kommit på kant med sitt förlag och att de därför inte backade upp hans bok.

Visst kan det vara provocerande med en trots allt kritikerhyllad författare som knorrar över bristande uppmärksamhet på flera sidor i landets största morgontidning. Samtidigt tar Heltne en risk i dagens hårda förlagsklimat genom att framstå som besvärlig och otacksam. I en tid när förlagsjobb handlar mer om marknadsföring än manuspill klagar många författare tvärtom över att redaktörerna inte är tillräckligt engagerade och lägger sig i för lite.

Det gör diskussionen extra intressant: sällan får vi en så öppen inblick i tillkomsten av en bok – även om författare pratar vitt och brett om inspirationskällor, arbetstider och favoritpennor berättar de knappast om redaktörernas röda understrykningar.

Heltne-debaclet har flutit in i de olika debatter om svensk samtidsprosas tristhet som bubblar just nu. Expressens Daniel Sjölin (16/1) uppmanar författarna att gå hem och jobba fyra år till på sina medelmåttiga texter, Mikaela Blomqvist klankar i Göteborgs-Posten (29/1) ner på tjugofemåriga debutanter för att de inte är några nya Strindberg, Margit Richert är i Svenska Dagbladet (29/1) less på den självupptagna urbana medelklassen.