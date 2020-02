Nya siffror: Ras för inrikesflyget – Malmö tappar 18 procent

Betydligt färre väljer att flyga inrikes. Det visar färsk statistik från Swedavia där 11 procent färre passagerare flög inom Sveriges gränser under januari jämfört med samma period i fjol. Göteborg och Malmö tappade omkring 20 procent av passagerarna. ”Det är en trend som fortsätter från 2019”, säger Robert Pletzin, presschef på Swedavia.

Bild: Hussein El-Alawi

Samtliga tio flygplatser som ägs av statliga flygplatsoperatören Swedavia hade vikande passagerarsiffror under 2019. Nu visar det sig att det minskade flygandet fortsatte även i januari. Totalt 2.670.000, både inrikes och utrikes passagerare, reste via Swedavias tio flygplatser under månaden, vilket är en minskning med 6 procent.