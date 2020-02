Detta hände när du sov.

Helsingborg

Brand på Filborna bilskrot

Filborna bilskrot började under söndagsnatten att brinna. Strax före klockan två hade räddningstjänsten branden under kontroll, man kommer låta byggnaden brinna ner och blir kvar på bilskroten under natten för eftersläckning under morgonen.

Skåne

Fortsatt blåsigt i Skåne

Det blir fortsatt blåsigt under måndagen, men inte alls som under söndagen. ”Vi har plockat bort den ena varningen efter den andra, säger SMHI:s meteorolog Lars Knutsson.

Världen

Över 900 döda i coronaviruset

Internationella experter har rest till Kina för att utreda epidemin av det nya coronaviruset. Utbrottet har krävt minst 910 dödsoffer – fler än det sammanlagda antalet dödsfall under sarsepidemin 2002–2003.

Nöje

Storslam för "Parasit" på Oscarsgalan

"Parasit" skrev historia vid årets Oscarsgala. Den sydkoreanska filmen tog hem bästa regi, bästa internationella långfilm och bästa originalmanus. Dessutom är det den första icke-engelskspråkiga filmen som vinner galans finaste pris: Bästa film.