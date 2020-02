Förra S-politikern Ann-Sofie Hermansson gjorde sig inte skyldig till förtal när hon kallade de muslimska aktivisterna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil för "extremister" som "försvarat terrorister".

Det slår Göteborgs tingsrätt fast.

Den politiskt glödheta domen är en seger för alla som anser att yttrandefriheten måste vara stor i en demokrati.

Och ett nederlag för dem som påstår att Hermansson uttalande var ett uttryck för hur ett islamofobiskt majoritetssamhälle förtrycker och förtalar muslimer.

De båda aktivisterna tvingas nu betala Hermanssons rättegångskostnader på 190 000 kronor.

Det var när Ann-Sofie "Soffan" Hermansson var S-kommunalråd i Göteborg som den kontroversiella filmen ”Burka Songs 2.0” skulle visas i kommunens lokaler i Angered. Efteråt skulle Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil – aktivister i Muslimska Mänskliga rättighetskommittén (MMRK) – prata om filmen, vars budskap är att det svenska samhället är islamofobiskt.

När arrangören vägrade att också bjuda in en motröst i samtalet stoppades visningen i kommunens regi.

Efteråt motiverade Hermansson beslutet på sin blogg, där hon beskrev de båda kvinnorna som ”extremistiska röster” som "försvarat terrorister".

När åklagaren inte ville väcka åtal drog de båda aktivisterna igång ett enskilt åtal för grovt förtal – ett mål som de nu alltså förlorat i tingsrätten.

Straffbestämmelsen om förtal finns i Brottsbalkens 5 kapitel.

Där sägs att den som ”utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning” kan dömas för förtal.

Det räcker dock inte för fällande dom.

Enligt brottsbalken ska en person inte fällas om det var ”försvarligt” att peka ut någon och om ”uppgiften var sann” eller att hen hade ”skälig grund” för den.

I den friande domen tar Göteborgs tingsrätt upp sex olika uttalanden som Hermansson gjort.

Fyra av dem – bland annat att Abdullahi och Doubakil är ”extremister” – avfärdar domstolen direkt. För att ett påstående ska kunna vara förtal måste det ha ett bestämt innehåll som kan prövas mot verkligheten och det har inte uttryck som "extremist".

Två av Hermanssons uttalanden uppfyller däremot Brottsbalkens första rekvisit: Att Abdullahi och Doubakil och "försvarat terrorister" och "avfärdat insatser mot IS-krigare". Men de stupar på det andra.

Det var försvarbart av Hermansson att göra uttalandena och hon hade dessutom skälig grund för dem.

"Tingsrätten har kommit fram till att det, med utgångspunkt i den vidsträckta yttrandefriheten som måste råda i en demokrati, varit försvarbart för politikern att framföra uppgifterna inom ramen för den offentliga debatt som uppstod i kölvattnet av beslutet att ställa in föreställningen", skriver domstolen.

Domslutet var väntat. Inte minst mot bakgrund av att Abdullahi och Doubakil faktiskt har förringat jihadism och terrorresor till Islamiska staten.

I en debattartikel i Aftonbladet kallade de båda aktivisterna Sveriges terrorlagar för "raslagar som enbart riktar in sig på svenska muslimer". Till ett MMRK-seminarium bjöd Doubakil in välkända terrorister: Ali Berzengi, som dömts till fem års fängelse för att ha samlat in pengar till jihadister i Irak, och Munir Awad, som dömts till tolv års fängelse i Köpenhamn för att ha förberett en massaker på Jyllandsposten.

Rätten var enig i sin dom.