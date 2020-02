New Hampshire-valet i gång – Klobuchar leder

Det lilla samhället Dixville Notch i norra New Hampshire var som vanligt först ut. Under pompa och ståt lade de fem väljarna sina valsedlar i en trälåda, och blev därmed först i USA att rösta i ett demokratiskt primärval.

Ceremonin skedde strax efter midnatt och den första rösten som räknades gick något förvånande till New Yorks förra borgmästare Mike Bloomberg. Bloomberg ställer egentligen inte upp i New Hampshire, utan har planerat att ge sig in i primärvalskampen senare. Hans namn hade dock skrivits in på valsedeln.