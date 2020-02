Anställda på Diab har upptäckt att flera av deras fordon saknar både batteri och diesel. Stölderna uppmärksammades i måndags och har nu polisanmälts.

Mellan den 8 och 10 februari har tjuvar varit inne på Diabs område och stulit batterier och diesel ur företagets fordon. Bild: Rickard Gustafsson/Arkiv

Någon gång under helgen har tjuvar brutit sig in på Diab i Laholm. Under måndagen upptäckte anställda att flera maskiner inte startade och det visade sig att tjuvarna stulit batteri och diesel ur tre av företagets fordon.