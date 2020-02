Vikarierande OV-tränaren: ”Blir annorlunda”

Med Mats Engblom borta får Joel Tulldahl steppa upp som huvudansvarig i OV:s närmaste två matcher.

Joel Tulldahl, huvudansvarig tränare i OV:s närmaste två matcher. Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

Efter en räcka dåliga resultatet sparkades tränaren Krister Lindgren i veckan. Istället in med klubbchefen Mats Engblom med tränarrutin från ligan. Dessutom kastas förre storspelaren Per Carlén in i klubbens jakt på att försöka undvika nedflyttning. Den tredje länken i tränarkonstellationen är Joel Tulldahl. Under säsongen har han fungerat som assisterande till Krister Lindgren. Nu får han ansvaret att leda laget mot Lugi (fredag) samt i ödesmatchen mot Varberg nästa vecka eftersom Mats Engblom har andra åtaganden.