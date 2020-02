Så väntas ovädret slå mot Skåne

Under lördagskvällen drog en storm, i Storbritannien kallad Dennis, in över Västsverige. Under söndagen väntas det blåsa upp i Skåne.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning med anledning av det stundande ovädret som drar in med vindar från sydväst.