Mycket mys utan bus

Jill Johnson och Liz Rose KONSERT · COUNTRY. Me & Ms Rose. 15 februari, The Tivoli, Helsingborg.

Ms Rose, a k a Liz Rose, anade inte vad som väntade när Jill Johnson from Sweden, en för henne okänd sångerska från ett för henne okänt land, ville att de skulle skriva ihop. Än mindre kunde den i Nashville berömda låtskaparen veta att de som bästa vänner tjugo år senare skulle ge utsålda konserter runt om i Sverige. ”Breakfast in New York”, deras första låt, öppnar kvällens 17 nummer och 100 minuter.

Den 60-nåntingåriga hitmakerskan namndroppar inte. Men hon har inte bara komponerat 50 låtar med Jill; hon har fått Grammy och listtoppar i samarbetet med bland andra countrygiganten Taylor Swift. Nu sköter mer scenvana Jill det mesta av pratet och sången. Ms Rose har en mer begränsad pipa. Hon sjunger några egna alster och fyller i här och var.

Jill är en trogen gäst i Helsingborg. Hon kommer med ett nytt koncept var gång. Bandet är naggande gott. Speciellt gitarristen Göran Eriksson hyllas för soloinsatserna. Det är lättkört. Mittsunds i turnén hittar alla varandra. Duon sitter på ett par barstolar. Spännande blir det inte. Inget honky tonk-ös. Mer skrattmys med avspänt snack om män (elände), barn (lycka) och andra kvinnliga countryteman, som på tv-verandan. Sånt berättas det om i ”Ex-husbands”, ”Too late to be drinkin’”, ”I should have left sooner”. Personligt utan att bli klibbigt. Avskalat och långt från den samtidiga Melodifestivalen.

Det är ingen greatest hits-parad. Allt är inte minnesvärt. Balladtempot kan tyckas enahanda. Så lägger Jill in en vokal överväxel. Hon kunde sjunga busstidtabellen och få bifall från den fullvuxna publiken.

Något som förvånar superamerikanskan är vad som kan hända när nationalsången sjungs i en hockeyarena. Jill berättar hur Röglesvansen vrålade ”visa pattarna” när ”Du gamla du fria” klingande ut med henne vid mikrofonen. I USA-södern skulle ingen komma oskadd undan ett sånt tilltag mot ”The Star-Spangled Banner”…