Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

De ansvariga på Skånetrafiken måste ha suttit med näsan långt nere i sina mobiler under ett par års tid utan att titta upp en enda gång för att se verkligheten.

Det nya biljettsystemet har varit i drift för mobiler under ett par års tid, men först någon vecka innan jojokorten upphörde rullade man - oprövat, ofärdigt och i panik - ut resten av pusslet. Jag förmodar att Skånetrafiken var väldigt väl medveten om det nya systemets brister, men väntade till sista stund med att lansera det fullt ut för att slippa obehaglig granskning. Resenärerna ställs helt enkelt inför fullbordat faktum utan möjlighet att påverka.

Enligt ett nyhetsmeddelande (”Därför försvinner Jojo”, 14 december) byttes biljettsystemet ut för att ”göra det enklare och tydligare för resenärerna”. Men inte blev det väl enklare eller tydligare, snarare tvärtom!

Samma nyhetsmeddelande påstår att Skånetrafiken har studerat kollektivtrafiken i London och Oslo. Men de kan inte ha studerat dessa städer speciellt noga, för båda har fortfarande kvar kort med reskassa som det enklaste och bekvämaste betalningsalternativet.

En sak som verkligen förenklar och som tillämpas på flera håll i världen, närmast i Danmark, är att man ”blippar på” när man påbörjar en resa och ”blippar av” när man avslutar den. Då kan rätt belopp dras från reskassan varje gång utan att man någonsin behöver stå i kö till en biljettautomat eller fumla med mobilen.

Något som jag tror skulle uppskattas väldigt av oss skåningar vore samordning med biljettsystemet i Danmark, det vill säga möjlighet att blippa på och av var som helst, oavsett om det är på en kortläsare från Skånetrafiken eller på någon av de blå punkterna i Danmark. Och naturligtvis med en 20-procentig rabatt med reskassa som det var för några år sen!

Anders Olsson

SVAR DIREKT:

Först och främst vill jag tacka för dina synpunkter och att du ger oss chansen att förklara hur vi tänkt och resonerat.

Det finns givetvis för- och nackdelar med alla olika system. Anledningen till att vi har valt att jobba med just betalning med betalkort är att nästan alla kunder redan har detta kortet i sin plånbok. Vi ser också att betalkort är det betalsätt som växer i exempelvis London, medan resandet med reskort går nedåt.

Det är sant att Danmark bland annat valt en lösning med in- och utcheckning. Detta är såklart smidigt på så vis att man slipper köpa biljett i förväg och att man alltid får rätt pris. En förutsättning för detta är dock att man alltid checkar ut sin resa på rätt sätt. Missar man att checka ut får man betala för mycket för sin resa och det kräver en hel del administration för att begära eventuell rättning. Det kan också skapa trängsel då alla som kliver av en buss ska blippa samtidigt som folk går på – inte minst eftersom vi har ombordstigning i alla dörrar i våra expresslinjer samt i framtiden även på spårvagnen. En lösning med check-in och check-ut kräver också stora investeringar i teknisk infrastruktur, då man behöver en hel del hårdvara för att kunna hantera detta.

Naturligtvis har även danskarna digitala lösningar och DSB:s app är det betalsätt som främst förespråkas av DSB just nu. Men en lösning som vi har tittat på – som dock ligger ett par år fram i tiden – är det som kallas för Be In, Be Out, som i grunden är en liknande lösning. Det bygger på att det finns sensorer som känner av när man går av och på tåg och bussar. Vilket innebär att man som resenär inte behöver göra något alls – förutom att åka. Naturligtvis bygger det på att man har någon typ av betalsätt kopplat till sig. Just ett sådant system testas från och till av kollektivtrafiken ibland annat i Oslo.

Med andra ord har vi valt en, som vi tycker, enklare lösning där våra kunder inte behöver komma ihåg att checka ut. Samtidigt är det just detta som gör att det finns en begränsning till resa i stadszon när man använder blippa med sitt betalkort.

Hoppas att du kan acceptera mina förklaringar och fortsätter att resa med oss.

Kevin Brandt-Leander