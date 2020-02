Segerskytten knäckte klubban: ”Får fet böter”

Tre gånger låg Färjestad under i grannmötet borta mot Örebro – tre gånger kvitterade Karlstadslaget. Sedan avgjorde Gustav Rydahl med sitt 4–3-mål i förlängningen och bröt Färjestads sju matcher långa förlustsvit på bortaplan.

– Jättestarkt att vi lyckades komma tillbaka hela tiden, sade Rydahl till C More.