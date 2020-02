Alex Timossi klev av onsdagens HIF-träning med ett lindat knä.

– Det är absolut inget allvarligt, säger sjukgymnasten Martin Berg.

Alex Timossi grinade illa under onsdagseftermiddagen. Bild: PETTER ARVIDSON

Under onsdagseftermiddagen genomförde HIF sitt tredje pass under träningslägret i Ayia Napa, Cypern. Under smålagsspelet linkade Bayern München-lånet Alex Timossi av och blev lindad kring höger knä.