Press på Fredricson – kan missa Las Vegas-finalen

Gärna en resa till Las Vegas, men det är inte hela världen om Peder Fredricson får stanna hemma. – Jag gillar världscupfinalen och man vill vara med i de stora tävlingarna, men jag har inte prioriterat den i år, säger han.

Ryttarstjärnan ligger risigt till kampen om poängen som garanterar medverkan i finalen i mitten av april. Det prekära läget beror främst på att han tävlat sparsamt i världscupen, till viss del på att besöket i Bordeaux senast inte alls blev som han hade tänkt sig.

De två nedslagen med Christian K gjorde att han inte fick något med sig hem. Christian K får chansen igen i Scandinavium – i det sista kvalet – och Fredricson måste avancera minst elva placeringar för att slå sig in bland de 18 som garanteras finalstart.

Just nu är han bara 29:e ryttare på 28 poäng, elva bakom tysken Christian Ahlman som håller den sista finalbiljetten.

– Jag har ingen riktig koll på vad som krävs, men jag ska kolla det fram till söndag. Det är framför allt till en omhoppning man få göra ett upplägg. Om jag måste vinna eller om det räcker med att ta vissa poäng för att komma till finalen.

– Göteborg är en viktig tävling för mig och det ska bli roligt att rida här, oavsett om det handlar om att ta sig till en final eller inte.

Missar Fredricson att slå sig in bland de 18 är det viktigt att hamna strax utanför de finalklara. Varje år brukar det bli ett eller annat återbud.

TT: Är du beredd att åka om du får den möjligheten eller vill du kvala in för egen maskin?

– Jag åker så klart hur det än blir, men det beror också på vilka hästar jag har och hur det passar in, säger Fredricson som snart går in i årets säsong av Global Champions Tour.

Om två veckor tävlar han i Doha och sedan väntar Mexico City och Miami. Upplägget för säsongen är i mångt och mycket inriktat på OS i Tokyo i sommar. Med ett brett bestånd i stallet låser han sig ännu inte vid någon häst.

– Inte minst för hästägarnas skull ska alla få chansen. I slutändan är det förbundskaptenen (Henrik Ankarcrona) som tar ut vilken häst som ska gå. Men då har jag i alla fall gett alla en rimlig chans.

– Som jag sagt tidigare vore det en dröm att ha All In i bra form. Det kan jag inte sticka under stol med. Känns han i den form jag vill ha honom, tar jag honom till OS. Om inte blir det någon annan, säger Fredricson.

All In får vila ett tag till innan silverhästen från Rio de Janeiro 2016 går in i tävling.