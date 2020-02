Stormbyar väntas – tåg ställs in mellan Helsingborg och Teckomatorp

Lokala stormbyar sätter stopp för tågtrafiken mellan Helsingborg och Teckomatorp. Under natten ställs alla avgångar in och först under morgonen kommer tågtrafiken att rulla som vanligt igen.

– Vi har fått rapport från SMHI att det kommer dra in lokala stormbyar under natten. Från Trafikverkets sida har man då beslutat att man behöver stänga av sträckan för att kunna syna av banan ordentligt, så att det inte ligger nedfallna träd och sådant, säger Camilla Bunke, på Skånetrafikens pressjour.