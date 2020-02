Juryn antyder oenighet kring Weinsteindom

Juryn i rättegången mot Harvey Weinstein ser ut att ha enats om tre punkter i åtalet, men verkar vara oeniga kring de andra två, skriver The New York Times . Under fredagens överläggningar frågade de domaren om de kunde komma med en enhällig dom för de mindre allvarliga anklagelserna men fortsätta vara oeniga kring de mest allvarliga anklagelserna, däribland grov våldtäkt.