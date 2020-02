Melodifestivallåtarna som fått evigt liv

Cecilia Vennersten vann aldrig Melodifestivalen och ”Dansa i neon” kom bara femma. TT listar klassikerna som inte föll juryn – eller tittarna – i smaken, men som ändå har tagit plats i musikhistorien.

“Piccadilly Circus”

Eftersom Sverige hade vunnit Eurovision Song Contest med Herreys och “Diggi-lo diggi-ley” året före så var det en nedbantad upplaga av Melodifestivalen som visades i tv 1985. Till exempel fanns ingen orkester utan artisterna sjöng playback. Den 17-åriga Pernilla Wahlgren var favorittippad, men kom bara fyra i tävlingen. Låten har dock kommit att bli hennes signum.

– Kikki Danielsson vann, men ”Piccadilly Circus” blev ju ett sådant genombrott för mig och en sådan hit. Det var verkligen som att gå från relativt okänd till att alla visste vem jag var, sade hon i “Stjärnorna på slottet”.

“Det vackraste”

1995 blev Cecilia Vennerstens “Det vackraste” en dunderhit. Faktiskt mer framgångsrik än vinnarbidraget “Se på mig” av Jan Johansen. Låten fick nämligen en Grammis för årets låt och låg 47 veckor på singellistan, till skillnad mot “Se på mig”, som stannade där i 27 veckor.

”Det vackraste” skrevs av gruppen One More Time, med Nanne Grönvall, Peter Grönvall och Maria Rådsten. De spelade även in en engelsk version av låten, “Living a dream”.

“Dansa i neon” och“Högt över havet”

1987 var ett riktigt pangår i Melodifestivalens historia. “Fyra bugg och en coca cola” vann, men det är kanske Lena Philipssons “Dansa i neon” och Arja Saijonmaas “Högt över havet” som flest kommer ihåg i dag. De slutade femma respektive tvåa i tävlingen. “Högt över havet” placerade sig etta på Svensktoppen redan veckan efter Melodifestivalen och “Dansa i neon” har kommit att bli en av Lena Philipssons största hits.

“Empty room”

Efter att publikröster började räknas i Melodifestivalen 1994 och tävlingen utökades med deltävlingar 2002 har det funnits plats för mer publikinflytande samt fler låtar. Sanna Nielsens “Empty room” kom tvåa i Melodifestivalen efter Charlotte Perrellis “Hero”, men gick direkt in som etta på Svensktoppen och låg på listan i 45 veckor.

“Michelangelo”

Trots blott en femteplacering i Melodifestivalen 1975 har “Michelangelo” blivit en av tävlingens största klassiker. 2010 röstade Svensktoppens lista fram låten som den bästa i tävlingens historia. Björn Skifs skrev låten tillsammans med Bengt Palmers, året efter att hans cover på “Hooked on a feeling” hade nått förstaplatsen på den amerikanska Billboardlistan.

“Crazy in love”

Fem år efter segern med “Kärleken är” gick Jill Johnson all in med ett countrypoppigt bidrag som slutade på en fjärdeplats i tävlingen 2003. “Crazy in love” blev dock en stor hit, bland annat låg den på Svensktoppen i 36 veckor. Låten var den första med engelsk text att toppa Svensktoppen, då man precis hade gjort om reglerna, som tidigare krävt svensk sång.

“Ring ring (bara du slog en signal)”

1973 hade Abba ännu inte tagit sitt världsberömda namn, låten framfördes av gruppen Björn & Benny, Agnetha & Frida. Låten kom bara trea, men blev en succé bland tittare och lyssnare och den började även klättra på listorna i andra länder. Först efter segern med “Waterloo” blev “Ring ring” i sin engelska version en hit i Storbritannien.