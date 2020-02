Minnesord om Inga Månsson

Inga Månsson, f Malmström, Bjärred, somnade in tryggt den 21 januari i en ålder av 90 år, närmast sörjd av sina tre döttrar Elisabeth, Ia och Karin med familjer.

Den 4 januari fyllde Inga 90 år. Det var en dag som hon länge hade sett fram emot. Hon firade med nära och kära i sitt ombonade hem i Bjärred. Det var en glädjens dag med många vackra och välförtjänta ord riktade till henne. Detta samtidigt som hon själv höll tal till sina "Rutor", sina två goda väninnor som hade namnsdag samma dag. Hon reste sig upp och tackade alla oss som var där och alla som hade skickat hälsningar från när och fjärran.

Dagen innan hade Inga hyllat en av sina bästa vänner, Nils-Arne, som firade sin 90-årsdag. Hon reste sig upp och höll tacktalet. "Ja, när nu inte Thore är här. Det brukade han ju alltid göra."

Omtänksamhet var ett av ledorden Ingas liv. Hon tog sig tid. Hon var genuint intresserad av människor och av allt som hände i hennes närhet. Hon var allmänbildad och påläst.

Hon växte upp i ett tryggt lantbrukarhem i Vallåkra med en äldre och en yngre bror. Hon såg mycket upp till sin far och hans ord var viktiga för henne.

Ingas bror Nils har berättat att hon redan som barn hade ett stort intresse för sjukvård och att hon egentligen ville bli läkare. Men hennes far tyckte att hon skulle bli sjuksköterska. Och så fick det bli. Det var dessutom ett bra yrke för en blivande lantbrukarhustru.

Inga gick på Åkersbergs Lanthushållsskola i Höör och utbildade sig sedan till sjuksköterska. Hon arbetade som narkossköterska i Landskrona och gifte sig med Thore 1955. De drev lantbruk först i Hurva och senare på släktgården Lilla Bennickan i Bjärred där de under många år också hade hästar och drev ridskola till glädje för sina egna döttrar och många av traktens ungdomar.

2001 flyttade de till huset i Bjärred. Där blev de båda mycket engagerade i allt som rörde det sociala och kyrkliga livet. Inga arbetade också under en period på Thulehem i Lund.

Inga var en härlig kvinna med mycket "go" in i det sista. När vi fick beskedet att hon några dagar efter din födelsedag hade hamnat på Intensiven i Lund och fick lov att somna in ett par dagar senare, omgiven av sina närmaste, såg vi det som ett skönt slut på hennes rika liv. Men nu kommer också saknaden för oss som Inga har lämnat kvar...

Dina fyra svägerskor

Ingrid Malmström

Kerstin Mattsson

Regina Malmström

Ursula Månsson