Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Är du less på gråmulna dagar och blöta kläder när du cyklat till jobbet? Drömmer du om att skämma bort dig själv med lite lyx? Läs det här innan du satsar för stort och bokar ett penthouse i Dubai eller spaveckor i Thailand.

Enligt en ny rapport av forskare från bland annat Copenhagen Business School, CBS, behöver man inte gå längre än till närmsta kaffebar för att uppleva samma känsla av lyx som man kan få under en semester.

Det människor upplever som lyxigt är oftast små avbrott i vardagen: en stilla stund med en bra bok på biblioteket eller flera avsnitt i rad av en serie man gillar att titta på. Slutsatsen är att det varken behövs mycket pengar eller lång ledighet för att uppleva en känsla av lyxig bortskämdhet.

Begreppet lyx brukar förknippas med dyra föremål eller företeelser, så dyra att de flesta inte har råd med dem. Men lyx kan också vara den perfekta upplevelsen. En ny bok, en vacker utsikt eller ett välfyllt kylskåp är former av lyx som lätt kan inlemmas i vardagen och betyda lika mycket som en omfattande resa.

Enligt den nya studien är lyx alltså mindre relaterat till pris och föremål, och mer till en helhetsupplevelse som uppstår i ögonblicket och kan pågå under ganska kort tid.

Lyx kan vara avbrott eller känslor som skiljer sig från vardagens. Därför kan också en påfrestande pilgrimsresa i regn och lera eller en soluppgång i tältet en frostklar morgon upplevas som lyxigt.

Studien Moments of Luxury: A Qualitative Account of the Experiential Essence of Luxury är ett samarbete mellan forskare i Danmark, Kanada och Österrike som publicerats i Journal of Business Research.

Den undersökning som studien baseras på omfattar 34 deltagare födda mellan 1980 och 1999 ur den så kallade generation Y.

Undersökningspersonerna fick ta med sig sex foton som för ägaren representerade en konkret upplevelse av lyx. Fotona bildade sedan utgångspunkten för en kvalitativ analys, som urskiljde fem olika typer av lyxupplevelser.

Avbrott: Detta var den vanligaste kategorin bland deltagarna i undersökningen. Den kännetecknas av en kort tidsrymd, något som äger rum här och nu och skiljer sig från vardagen, till exempel en vacker utsikt eller ett besök hos frisören.

Klimax: Ögonblick som radikalt skiljer sig från vardagslivet. Det kan vara uppfyllelsen av något man önskat sig hela livet, som att få se öknen i verkligheten, eller en sällsynt upplevelse i naturen.

Livsändrande: Att gifta sig eller föda barn är tillfällen som förändrar livet och kan upplevas som lyxiga.

Rituella: Känslan kan uppstå vid återkommande händelser som betyder något särskilt. Det kan vara familjemiddagar, julafton eller till och med vardagsrutiner som innehåller något extra trevligt.

Avslutande: Ögonblick då en person avslutar en period i sitt liv som hen i framtiden kommer att minnas med glädje och längtan. Det kan vara sista dagen på en semester, en praktikperiod, en utbildning eller avskedet till arbetslivet.

Det gemensamma för de fem kategorierna är att de är känslointensiva. Deltagarna i undersökningen använde ord som befriande, glädjefyllda, perfekta, sällsynta och spännande. Upplevd frihet tycks vara speciellt viktigt för att känslan av lyx ska infinna sig, och slutsatsen är att den mycket väl kan uppstå ur det lilla.

Thyra Uth Thomsen, professor med särskilda uppgifter, MSO, vid CBS, Copenhagen Business School, och en av forskarna bakom den nya studien om lyx.

Ida Eriksen, journalist på CBS.

Översättning: Karen Söderberg