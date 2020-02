Fortsatt hårt väder – SMHI varnar

SMHI varnar fortfarande för rejält busväder i framför allt södra Sverige. I större delen av Götaland samt i norra Lapplandsfjällen väntas mycket hårda vindbyar under dagen.

Trafikverket ställer in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördag och söndag.