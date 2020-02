Lindelöw tillbaka – utmanar om en OS-plats

Fakta

Fyra hoppryttare får åka till sommarens OS i Tokyo, tre får rida. Förbundskaptenen Henrik Ankarcrona planerar att släppa OS-truppen runt midsommar. Några veckor senare går hästarna i karantän i Aachen och flyger sedan från Liège. OS-hoppningen avgörs 4–8 augusti. Mellan den individuella finalen och den första omgången i laghoppningen kan ett ryttarbyte göras.

Ryttarna som är aktuella:

Peder Fredricson

Kommentar: Givet ankare i laget om inget oförutsett inträffar. Grundbult i laget de senaste mästerskapen och ett medaljhopp individuellt. Vill helst av allt få All In i form för ännu ett OS.

Ålder: 48.

Aktuell häst/hästar: All In, Christian K, Catch Me Not.

Tidigare OS: 1992 (fälttävlan), 2004, 2016.

OS-meriter: Silver individuellt 2016, silver lag 2004.

Malin Baryard Johnsson

Kommentar: Den mest mästerskapsrutinerade av de aktuella ryttarna. Starkt fjolår på Indiana, som är fortsatt på uppgång.

Ålder: 44.

Aktuell häst/hästar: Indiana.

Tidigare OS: 1996, 2000, 2004 och 2016.

OS-meriter: Silver lag 2004.

Henrik von Eckermann

Kommentar: Borde vara given, sett till skicklighet och erfarenhet, men Mary Lou, stjärnan i stallet, har ett minus. Hon gillar inte vattenhinder. Plasken i Rotterdam i somras fick von Eckermann att ställa sig frågan om det är värt att åka med hästen om han inte får ordning på Mary Lous vattenskräck.

Ålder: 39.

Aktuell häst/hästar: Mary Lou.

Tidigare OS: 2012, 2016.

OS-meriter: Jagar sin första medalj.

Fredrik Jönsson

Kommentar: Lyckades bäst av de svenska ryttarna i VM i Tryon 2018, men hade ett betydligt tuffare EM i somras. Hårdare konkurrensutsatt inför OS.

Ålder: 47.

Aktuell häst/hästar: Cold Play.

Tidigare OS: 1996 (fälttävlan).

OS-meriter: En olympisk hoppning blir en ny erfarenhet.

Douglas Lindelöw

Kommentar: Inför året placerad i B-truppen, men klart på uppgång, något han visat inte minst i Göteborg i dagarna. Rutinerad ryttare med två EM och världscupfinaler bakom sig.

Ålder: 29.

Aktuell häst/hästar. Casquo Blue och Cheldon.

Tidigare OS: 0.

OS-meriter: Inga.

Evelina Tovek

Kommentar: Har ännu inte gjort mästerskapsdebut, men var reserv i EM i somras. Erfarenhet från nationstävlingar och världscupen och rider i Global Champions Tour. Gör hon resultat är hon med i diskussionen.

Ålder: 26.

Aktuell häst/hästar: Dalila de la Pomme.

Tidigare OS: 0.

OS-meriter: Inga.

Stephanie Holmén

Kommentar: Stått på tillväxt ett tag, men Peder Fredricsons beridare har en bit kvar. Var reserv i VM-laget 2018 och har gjort flera nationshoppningar.

Ålder: 29.

Aktuell häst/hästar: Flip's Little Sparrow.

Tidigare OS: 0.

OS-meriter: Inga.