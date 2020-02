18 artister klara för Andra chansen

Melodifestivallegendarer som Siw Malmkvist, Towa Carson, Ann-Louise Hanson – och 15 till – kommer att gästa Andra chansen på lördag. Det sker i samband med firandet av Melodifestivalen Hall of Fame.

Under hela Melodifestivalsäsongen har SVT pytsat ut vilka artister som kommer att väljas in i Melodifestivalen Hall of Fame under Andra chansen, ett program som är 15 minuter längre än vanligt.